Линдстранд заявила, что детям не грозит тяжелое течение инфекции. Скриншот

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Энн Линдстранд призвала власти богатых стран на время отложить вакцинацию от короновируса несовершеннолетних.

Об этом специалист заявила на брифинге 7 июля.

По словам Линдстранд, количество вакцин производства компаний Pfizer и BioNTech ограничено. В связи с этим богатым странам сейчас необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX либо другим путем направлять ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков.

"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания", - добавила Линдстранд.

Специалист заявила о первоочередной важности равномерного распределения вакцин между всеми странами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине уже этим летом запустят вакцинацию детей от коронавируса.

Мы также писали, что китайская вакцина CoronaVac оказалась эффективной для детей от 3 до 17 лет.

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