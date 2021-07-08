Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Энн Линдстранд призвала власти богатых стран на время отложить вакцинацию от короновируса несовершеннолетних.

Об этом специалист заявила на брифинге 7 июля.

По словам Линдстранд, количество вакцин производства компаний Pfizer и BioNTech ограничено. В связи с этим богатым странам сейчас необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX либо другим путем направлять ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков.

"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания", - добавила Линдстранд.

Специалист заявила о первоочередной важности равномерного распределения вакцин между всеми странами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине уже этим летом запустят вакцинацию детей от коронавируса.

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