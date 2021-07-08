За первое полугодие 2021 года украинские пограничники отказали в пропуске через границу 19,3 тысячам иностранцев. По сравнению с первым полугодием 2020 года показатель вырос в 1,6 раз (за январь-июнь прошлого года пограничники не пустили 11,7 тысяч человек).

Такую статистику привела Госпогранслужба в Фейсбуке.

Среди не пропущенных людей больше всего граждан России - 2 818 человек. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раз. Также часто отказывали в пропуске гражданам Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего иностранцев не пропускали через границу в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

В службе добавили, что среди не пропущенных граждан существенно возросла доля потенциальных незаконных мигрантов: с 2270 человек за первое полугодие прошлого года до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц первое место заняли россияне - 1236 граждан.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинцы, едущие сейчас домой из России, платят за тесты на границе и стоят в очередях по восемь часов.

Мы также писали, что недавнее заявление белорусского президента Лукашенко о закрытии границ с Украиной из-за потока оружия в его страну всерьёз всполошило жителей украинских пограничных сел, многие из которых выживают благодаря близости к кордону.