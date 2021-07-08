В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Дубае вечером 7 июля прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ближневосточные издания.

По информации источников телеканала "Аль-Арабийя", взрыв раздался в районе порта Джабаль-Али - крупнейшей в мире искусственной глубоководной гавани. Согласно одной из версий, взрыв произошел на борту нефтяного танкера.

Очевидцы происшествия публикуют в соцсетях видеоролики, на которых, по их словам, запечатлен момент взрыва: видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.

Власти Дубая, со своей стороны, сообщили в Твиттере, что пожарные тушат огонь в порту на борту судна. Данных о пострадавших пока не поступало.

Напомним, чуть менее года назад произошел сокрушительный взрыв в порту ливанского Бейрута. Он стал самым мощным в истории этой страны и привел к масштабным разрушениям.

А недавно "Страна" сообщала о взрыве паров гексана и сильном пожаре на химическом заводе в Ловосице, что в Чехии. Из-за происшествия пострадали четыре человека.