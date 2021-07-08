Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые опасные штаммы коронавируса опережают вакцинацию, из-за неравного распределения препаратов в мире.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Женеве, пишет ТАСС в среду, 7 июля.

"Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", - заявил директор ВОЗ.

По его словам, стратегия вакцинного национализма", в следствии которой небольшое количество стран имеет большую часть вакцин от коронавируса, неэффективна для общественного здравоохранения.

Гебрейесус сказал, что многие страны, с хорошими показателями вакцинации, ослабляют карантинные ограничения так, "так будто пандемия уже закончилась". В то же время, многие государства сталкиваются с резким ростом новых случаев коронавируса и госпитализаций, который происходит на фоне появления новых штаммов и неравного распределения вакцин.

"С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща", - резюмировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал министров финансов и руководителей центральных банков Группы двадцати (G20) предпринять срочные шаги, чтобы положить конец пандемии, обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".

Он ожидает, что G20 и другие мировые лидеры поддержат объявленные ранее ВОЗ цели: достижение уровня вакцинации населения во всех странах мира в 10% к сентябрю, в 40% к концу 2021 года и в 70% к середине 2022 года.

Напомним, Россия и Китай завершили совместную разработку новой вакцины против коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson, которой делают только одну прививку.