Блинкен в Вильнюсе поставил задачи Украине

Вчера центр украинской политики переместился в Вильнюс. Почему именно в литовской столице нужно было проводить форум об украинских реформах, остается загадкой. Если речь шла просто о желании вырваться за границу, то для этого есть более красивые города. К тому же Вильнюс после печально известного саммита Украина–Евросоюз 2013 года ассоциируется не с самыми хорошими новостями.

Вчера их, кстати, там и не было. Несмотря на присутствие на форуме об украинских реформах украинского президента, главным действующим лицом там был не он, а госсекретарь США Энтони Блинкен. Который достаточно ультимативно поставил перед украинской властью пять задач к выполнению: принять законы о реформированиии Высшего совета правосудия, о корпоративном управлении и об СБУ, обеспечить "правильный" отбор глав НАБУ и САП.

Так выглядит программа передачи под западный контроль тех сфер политической и экономической жизни страны, которые под ним еще находятся не полностью. Если учесть, что уже объявлено о приезде в Киев в длительную командировку "смотрящего" от Госдепартамента Джорджа Кента, то становится ясно, что озвученный Блинкеном план "реформ" – не благие пожелания, а повестка дня украинской власти на ближайший месяц.

Сюда также стоит добавить не озвученный Блинкеном, но анонсированный посольством США в Киеве вопрос о санкциях (или даже уголовных делах) по Игорю Коломойскому. В общем, перечень тем настолько неприятный для Владимира Зеленского, что для него было бы идеально провести ближайший месяц где-то подальше от Киева – чтобы избежать ежедневных нотаций от Кента и спасти хотя бы часть своей власти

Зачем Зеленский поедет к Меркель?

Безусловно, весь месяц бегать от Кента не получится, но на следующей неделе украинский президент уже нашел повод, чтобы уехать из Киева: вчера в том же Вильнюсе он объявил о предстоящей поездке в гости к Ангеле Меркель.

Это будет именно поездка в гости, хотя ее и назвали рабочим визитом. Ведь очевидно, что обсуждать серьезные вопросы с канцлером, которой осталось руководить правительством месяца три, особого смысла нет.

К тому же в последние месяцы украинская власть заняла, мягко говоря, неоднозначную позицию по отношению к немецким властям. И Владимир Зеленский, и его министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко критикуют Берлин сразу по нескольким позициям, а украинский посол в Германии Андрей Мельник вообще подвергает регулярной обструкции немецкую власть, побив с ней все горшки.

Да и сам анонс поездки от президента Украины прозвучал как желание обсудить энергетическую безопасность Европы в контексте строительства российского газопровода "Северный поток - 2". При этом не уточняется, готова ли Меркель обсуждать эту тему в любом контексте.

Вообще создается впечатление, что Зеленский либо решил с помощью жесткой позиции заставить Берлин пойти на уступки (понятно, что не в вопросе "СП-2", где все уже ясно, но, к примеру, по теме вступления в НАТО), либо попытаться сбить рейтинги правящих ХДС-ХСС и СДПГ в пользу считающихся проамериканскими (и антироссийскими) "зеленых".

Возможно, такое решение принималось весной, когда "зеленые" были на подъеме и уже мечтали о создании собственной коалиции в Бундестаге. Однако последние рейтинги показывают, что все возвращается на круги своя, и новое правительство, скорее всего, будет формировать преемник Меркель Армин Лашет. Так что попытка взять немцев "на понт" может оказаться неудачной тактикой и вылезти боком украинской власти.

И потому для Зеленского было бы правильнее не накалять ситуацию в переговорах с Меркель темой "энергетической безопасности в контексте "Северного потока - 2", а попытаться выбить хоть что-то в экономическом плане, пока "СП-2" не запустили.

Правда, сам украинский президент вчера сказал, что "сначала безопасность, а потом экономика". Не понимая того, что понимает та же Меркель: что экономика и есть безопасность.

СНБО продублировал американские санкции. Но не против Коломойского

Тем временем СНБО продолжает бурную деятельность по введению санкций против украинских граждан. Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о том, что в отечественный санкционный список попала целая сотня украинцев, которых раньше таким же образом наказали Соединенные Штаты. И тем самым дал понять, что в Вашингтоне лучше знают, кто из украинских граждан "заслуживает" подобного наказания.

Правда, Данилов уточнил: санкциям подверглась та "украинская сотня", которая находится в списке американского Минфина. И это уточнение не случайно, поскольку в список Минфина США входят около 130 наших соотечественников, а в аналогичный список Госдепартамента – всего четверо. Именно среди этих четырех и находится Игорь Коломойский.

Поэтому очевидно, что на американских кураторов данное решение никакого эффекта не произведет. Они не хуже нашего понимают, что последнее решение СНБО – это лишь очередной способ "замилити очі", оттянув срок принятия решения по близкому к Банковой олигарху. А потому максимум реакции, которую можно ожидать от посольства США, – это заявление о необходимости усиления борьбы с коррупцией.

Впрочем, нельзя исключать, что даже этого не будет. Вполне вероятно, что американское посольство просто будет ждать приезда Кента. Ведь тот поведет разговор не через заявления на сайте, а прямым текстом за закрытыми дверями.

Украинец с китайцем – братья навек. Пока американцы не заметили?

А пока Кент не приехал, Банковая затеяла еще одну геополитическую игру, которая, по ее мнению, должна принести ощутимые выгоды.

Еще несколько дней назад от посла Китая в Украине стало известно о планах Пекина подписать с властями Киева экономические соглашения. Потом всплыла информация, что КНР дает Украине миллиард долларов несвязанного кредита, который будет направлен на инфраструктурные проекты.

Следом за этим стало известно, что Украина в ООН отозвала свою подпись под международным документом о нарушении Китаем прав уйгуров. Наконец, вчера лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия разразился такими комплиментами в адрес Компартии Китая, которые раньше позволял себе озвучивать разве что Петр Симоненко.

После того как Арахамия объявил ошарашенной стране, что принципы "Слуги народа" и КПУ совпадают, что нынешняя власть готова перенимать опыт у китайских коммунистов и даже напечатать украинскую версию книги Си Цзиньпина о госуправлении, его уже начали обстебывать насчет того, что еще пару лет назад идеологией "слуг" считалось либертарианство.

Но это было только начало критики: потом пошли более серьезные комментарии о том, как Китай использует коррупцию в африканских странах, чтобы поставить их под свое влияние. И можно не сомневаться, что подобная критика будет шквальной, поскольку на нее бросят весь актив "соросят".

Но вряд ли "американской диаспоре" стоит слишком волноваться. Очевидно, что весь интерес нынешней власти в этом проекте ограничен возможностью чуть-чуть поиграть в многовекторность и урвать денег для "Большой стройки", где уже существуют хорошо отлаженные коррупционные потоки.

А вот интерес Пекина – это загадка. Ведь там не могут не понимать, что акция "Украинец с китайцем – братья навек" продлится ровно до первого окрика из американского посольства. Тем более вызывает удивление эта готовность дать деньги команде Зеленского после истории с "Мотор Сич".

Можно только предположить, что китайцы, согласно своей стратегии, мыслят не сегодняшним или завтрашним днем, а десятилетиями. И что сегодня просто закладывается первый кирпичик той группы влияния, которая однажды возьмет верх над "соросятами" и их покровителями.

Украина ввела санкции против Белоруссии. Но умеренные

И еще одно решение, принятое вчера украинской властью: Кабмин одобрил введение санкций против Белоруссии. Произошло это почти одновременно с тем, как к четвертому европейскому пакету санкций против наших соседей присоединились шесть стран, пока не входящих в ЕС, – Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Однако есть существенная разница: перечисленные страны присоединились к полному пакету (персональные и секторальные санкции), а украинское правительство решило ограничиться только его персональной частью.

В данном случае, конечно, следует отметить, что здравый смысл у украинских чиновников восторжествовал. Поскольку понятно, что для Исландии и Лихтенштейна нет никаких проблем запретить ввоз сырой нефти из Белоруссии, а для Украины это может стать существенной проблемой.

Остается только жалеть о том, что наша власть вообще ввязалась во всю эту антибелорусскую историю. Ведь, как показывает свежий китайский пример, мы вполне можем абстрагироваться от борьбы Запада за "права человека" в неугодных ему государствах, когда существует экономическая выгода для Украины. А от полноценного сотрудничества с Белоруссией такая выгода, несомненно, есть.

Правда, возможно, разница между сотрудничеством с Китаем и сотрудничеством с Белоруссией в том, что в последнем случае нет чьей-то личной "экономической" выгоды.