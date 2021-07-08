В полиции рассказали подробности задержания голосеевского стрелка, который ранил двоих человек. Спецоперацию проводили бойцы подразделения особого назначения в Национальной полиции Украины "КОРД".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что во время спецоперации никто не пострадал. Задержали мужчину после его угроз поджечь квратиру и открыть огонь.

"Пока шли переговоры (со стрелком - Ред.), мы провели эвакуацию жителей дома и огородили территорию, перекрыли газовые вентили, чтобы максимально обезопасить граждан. Однако мужчина категорически отказывался покинуть помещение и впоследствии начал угрожать повторно открыть огонь или поджечь квартиру. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что было слышно запах бензина, мы приняли решение о начале штурмовой операции", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля в Киеве на Голосеевском проспекте мужчина выстрелил в правоохранителей и закрылся в квартире, в столице вводили спецоперацию "Гром". стрелял он из охотничьего ружья, в результате одному из полицейских разнес кисть руки, прогнозы врачей неутешительно - если восстановление будет идти хорошо, он сможет пользоваться пальцами через полгода.

Правоохранителям удалось нейтрализовать и задержать стрелка. Как рассказал адвокат мужчины, все началось больше года назад из-за спорной квартиры, которая в марте была перепродана через электронные торги за долги.

Все, что на данный момент известно об инцидент в своем материале собрала "Страна".