Во вторник, 7 июля, исполнилось 20 лет со дня смерти славянского журналиста Игоря Александрова, убитого за профессиональную деятельность. В городе возле здания "Прозрачного офиса" собрались сотрудники Славянского городского совета, чтобы минутой молчания почтить его память.

Об этом сообщается в Фейсбуке горсовета.

Собравшиеся возложили цветы к памятной доске, размещенной на месте трагедии.

Александров был основателем и гендиректором телерадиокомпании "ТОР" - одного из первых независимых телеканалов, который был создан сразу после развала СССР. В 1990-х годах он вел острую авторскую программу "Без ретуши".

3 июля 2001 года 45-летнего журналиста жестоко избили бейсбольными битами в холле телерадиокомпании, предположительно за разоблачение коррумпированности тогдашней власти и правоохранительных органов. 7 июля, после сложных операций и не приходя в сознание, он скончался в местной больнице.

Первоначально правоохранители выдвинули версию, что на Александрова напал бездомный житель Краматорска Юрий Вередюк. Однако суд его оправдал. Впоследствии тот умер от острой сердечной недостаточности, а нескольких милиционеров осудили за фальсификацию дела.

Только в 2006 году Апелляционный суд Луганской области признал, что причиной убийства журналиста стала его профессиональная деятельность. Суд также признал, что нападение организовали руководитель фирмы "Укрлига" Александр Рыбак и его младший брат Дмитрий. По решению суда братья Рыбаки получили 15 и 11 лет лишения свободы.

Сразу после убийства Александрова коллеги предлагали увековечить его память. Но только в 2016 года Александрова указом президента Украины посмертно наградили Орденом свободы. В 2020 году ему присвоили звание Почетного гражданина Славянска. Также его имя появилось на доске "Памяти журналистов, отдавших жизнь за правду", размещенной в Киеве на доме Союза журналистов Украины, а также в Музее журналистики и новостей в Вашингтоне, США.

Кроме того, в Славянске установили ​​памятную доску Игорю Александрову, его именем назвали улицу и переулок.

Журналисты часто становятся жертвами убийств в Украине. Так, в 2019 году умер жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров.

Одно из самых громких убийств работника СМИ Георгия Гонгадзе, случившееся в 2000 году, до сих пор до конца не расследовано.