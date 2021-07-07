В сети интернет появилось видео падения в озеро Талты частного вертолета в Польше, на борту которого находились граждане Украины.

Видео опубликовал Ютуб-канал "RadioOlsztynTV BIS".

Инцидент произошел в Варминско-Мазурском воеводстве. В кабине летательного аппарата находились три украинца. В результате падения в больницы региона попали женщина, ее 17-летняя дочь и пилот вертолета. Обе женщины - гражданки Украины, а пилот родом из Украины, но с польским гражданством.

Жизни пострадавших опасность не угрожает.

Польская полиция начала следствие по делу о падении вертолета по подозрению о доведении до аварии в воздушном движении. Пока у правоохранителей нет версий о причинах катастрофы.

Ранее "Страна" сообщала, что польские правоохранители выяснили: управлявший рухнувшим вертолетом мужчина был трезв. Он пытался посадить летательный аппарат на поверхность земли, но что-то пошло не так и машину понесло в озеро, он а погрузилась на глубину 13 метров.

Мы также приводили данные украинского МИД о состоянии пострадавших в воздушно-водном транспортном происшествии.