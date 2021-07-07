Исландская Ассоциация в поддержку экологической устойчивости и демократии и компания из Великобритании Autonomy опубликовали отчет об эксперименте с сокращением рабочей недели до четырех дней. Его проводили в Исландии в 2015-2019 годах. Как оказалось, уменьшение рабочих часов позитивно отразилось на всех сферах жизни людей и на компаниях.

82-страничный документ появился на сайте Ассоциации.

Эксперимент проводили по инициативе городского совета Рейкьявика и правительства Исландии в ответ на предложения профсоюзов и некоммерческих организаций. В его рамках продолжительность рабочей недели сократили с 40 до 35-36 часов, причем без снижения зарплаты. Такой рабочий график был введен в самых разных организациях, в том числе в больницах и дошкольных учреждениях. В исследовании участвовали сотрудники, работавшие с 9:00 до 17:00, а также в нестандартные смены.

Масштаб испытания с участием самых разных работников позволил доказать эффективность сокращенной рабочей недели. Более короткий рабочий график оказал положительный эффект как на работников, так и на их организации. Производительность труда сотрудников осталась на прежнем уровне или даже выросла. При этом благополучие людей улучшилось по нескольким показателям: от уровня стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и жизнью.

В ходе эксперимента провели два исследования. Первое проходило с 2015 года, первоначально в нем участвовали две организации и несколько десятков сотрудников, а в конце около 2500 человек. Второе исследование проходило с 2017 года среди еще 440 человек. В целом в эксперименте приняли участие более 1% всего работоспособного населения Исландии.

После успешного проведения испытаний исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране. Сейчас 86% трудоспособного населения Исландии либо перешли на сокращенную рабочую неделю, либо же получили право сократить рабочее время.

"Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент по внедрению сокращенной рабочей недели в организациях государственного сектора по всем показателям был ошеломляюще успешным. Результаты показывают, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать пионером в смысле введения сокращенной рабочей недели. И правительства других стран могут воспользоваться его уроками", - заявил руководитель исследований в Autonomy Уил Стронге.

Последние годы в мире идет дискуссия о переходе с пятидневной рабочей недели на четырехдневную. Например, в соседней России возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю на высоком уровне публично обсуждают с лета 2019 года. В прошлом году премьер-министр Финляндии предложила обсудить гибкий график работы для граждан страны - с четырехдневной рабочей неделей и шестичасовым рабочим днем.

А в феврале этого года правительство Испании приняло решение провести эксперимент, в ходе которого рабочую неделю сократят на один день.