Прививки от столбняка и дифтерии делают не только в детском возрасте - ревакцинацию (повторную вакцинацию) от этих заболеваний нужно делать и во взрослом возрасте, каждые десять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"Бытует миф, якобы прививки делают только в детском возрасте. На самом деле иммунитет против некоторых заболеваний хранится не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин - ревакцинация. Так же взрослым обязательно нужно вакцинироваться против отдельных недугов, если они не получили защиту от них в детстве", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ рассказали, что согласно календарю профилактических прививок, вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих недугов хранится около десяти лет. То есть взрослые должны делать прививку от столбняка и дифтерии каждые десять лет. Эта вакцинация в Украине проводится в государственных учреждениях здравоохранения бесплатно.

"Первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, осуществляют вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом десять лет от предыдущей прививки АДС-М.

Если в детстве вы не вакцинировались или точно об этом неизвестно, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М - сначала первую дозу, через месяц - вторую, через шесть месяцев после второй - третью", - объяснили в ЦОЗ.

При этом в Украине есть бесплатная и качественная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, которую применяют для взрослых.

Напомним, во Львовской области непривитый мальчик поцарапал колени и заразился столбняком.

Также сообщалось, что медики дали украинцам совет, как защитить себя и детей от столбняка.