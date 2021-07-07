Мелкие доброкачественные новообразования кожи желтовато-белого цвета, ксантомы, могут сигнализировать о повышенном уровне содержания в крови холестерина. Об этом заявила шведский онколог Катарина Сванберг.

Ее слова приводит британская газета Daily Express.

Вообще единственный точный способ узнать уровень холестерина - сделать анализ крови. Однако, по словам врача, если это органическое соединение превышает норму на протяжении долгого времени, то на поверхности кожи могут проявиться характерные признаки нарушения.

Врач описала, как выглядит ксантома.

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", - сказала Сванберг.





При появлении ксантомы на лице следует обратиться к врачу и сдать анализ крови. Ведь холестерин может накапливаться в артериях, что со временем чревато их закупоркой. В зависимости от того, в какой части тела случается закупорка сосуда, она может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключила врач.

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