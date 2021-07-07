Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло информацию о смерти жены убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. По словам дипломатов, показатели жизнедеятельности у раненой Мартин Моиз стабильны.

Об этом пишет доминиканская газета El Dia.

Днем 7 июля СМИ сообщили, что первая леди Гаити Мартин Моиз скончалась от ран, полученных во время нападения киллеров на ее супруга. Но в посольстве заверили, что 47-летняя женщина госпитализирована и ее "жизненные показатели стабильны". Там добавили, что в аэропорту столицы Гаити Порт-о-Пренса готовят самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения.

Сейчас решается вопрос, куда именно отправят первую леди. Среди возможных вариантов издание называет США и Доминикану.

Как рассказывала "Страна", президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Ему было 53 года.

А в апреле мы сообщали об убийстве повстанцами президента Чада Идриса Деби, который бессменно управлял страной с 1990 года и недавно в очередной раз победил на выборах.