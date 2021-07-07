В президентском университете планируют сократить срок обучения на бакалаврате - с четырех до трех лет.

Об этом "Стране" сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет.

"Вообще сегодня бакалаврат у нас четыре года, а планируем сделать три года, как в Европе. Это новая средняя программа, чтобы студент одновременно с обучением был внедрен в реальную работу. И на выпуске был готовым специалистом, вовлеченным в отрасль, и своими знаниями смог показать свою нужность работодателю. Если мы не подвяжем обучение под работодателя – ничего не получится. Обучение ради обучения никому не нужно в современном мире. Иначе новых университетов можно настроить миллион, но общество из этого не получит никакого результата", – отметил Сергей Шкарлет.



Министр уточнил, что бакалаврат длительностью три года установят сначала только для президентского вуза. Однако в будущем эту практику могут распространить и на другие вузы Украины.

Напомним, ранее Шкарлет рассказал, на чьи деньги будет существовать Президентский университет Зеленского.

Ранее Шкарлет раскрыл сумму, которую планируется платить преподавателям будущего "Президентского университета" в качестве зарплаты.