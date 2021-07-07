Во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран, которые полностью меняют карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, проявлять особую осторожность.

Об этом сообщает "Интерфакс" среду 7 июля.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, власти в подобных случаях должны быть "чрезвычайно аккуратны".

"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения несмотря на рост заболеваемости COVID-19.

"Но распространение (вируса - Ред.) будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения" - предупредил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник подтвердил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, должны будут сняты ограничения на собрания людей, должна будет отменена обязанность ношения масок.

Напомним, недавно в Украине начали действовать карантинные ограничения для борьбы со штаммом коронавируса "Дельта".

Также мы писали, что в Литве спустя более полугода отменяют карантин, но ковидные ограничения остаются.