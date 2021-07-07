Администрация президента Джо Байдена планирует ударить по нечестным иностранным олигархам и чиновникам, начав активнее отменять американские визы их близким родственникам.

Об этом сообщает издание Politico.

Издание открывает материал упоминанием молодого человека с вьющимися волосами по имени Грегори, который играл за баскетбольную команду Кливлендского государственного университета.

"Благодаря президенту Джо Байдену в ближайшее время он больше не будет забрасывать мячи в кольцо в Огайо", - пишет Politico.

Речь идет о Григории - сыне Игоря Коломойского, который, по убеждению официальных лиц США настолько коррумпирован, что представляет угрозу украинской демократии. В марте госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Коломойскому и его ближайшим родственникам запретят получать визы в США. Среди близких богача оказался и Грегори, чье имя по паспорту Исраэль Цви Коломойский.

С самого начала работы администрация Байдена с энтузиазмом восприняла идею запрета выдачи виз как средства наказания злоумышленников за границей за преступления от коррупции до нарушений прав человека. А благодаря шагам Конгресса в последние годы администрация может предавать гласности ранее конфиденциальные решения о выдаче виз. При Байдене, который находится у власти менее шести месяцев, только один Госдеп более десяти раз объявлял о санкциях в виде запрета выдачи визы, от которых пострадали более 100 человек в странах от Гватемалы до Беларуси.

По словам официальных лиц США и аналитиков, запрет на выдачу виз родственникам окажется очень эффективным: в результате, как надеются чиновники, потенциальные преступники дважды подумают, прежде чем нарушить закон. Ведь за это заплатят супруга или дети. Идея состоит в том, чтобы напугать коррумпированную элиту, привыкшую к лучшему.

"Многие из этих высокопоставленных людей отправляют своих детей в Гарвард, покупают недвижимость на Манхэттене, отдыхают в Калифорнии. Они украли много денег и хотят жить красиво", - сказал Гэри Калман, руководитель американского офиса Transparency International.

Однако пока неясно, повлияет ли коренным образом запрет на выдачу виз на итоги борьбы за искоренение коррупции, нарушений прав человека и других преступлений во всем мире. Официальные лица признают, что, как и санкции, нацеленные на финансовые активы злоумышленников, эффективность визовых запретов невозможно доказать или даже измерить с течением времени.

К тому же решение администрации Байдена о выдаче виз уже вызывает недовольство определенных кругов за рубежом, сказал высокопоставленный чиновник Госдепа. По его словам, некоторые правительства и отдельные лица категорически возражали против намерений США. А отдельные люди обращались в посольства США, чтобы узнать, могут ли они подпасть под запрет. А вот антикоррупционные активисты приветствовали эти шаги.

На Западе небезопасно

Предыдущие администрации США применяли запреты на выдачу виз по разным причинам.

Бывший президент Дональд Трамп начал свое пребывание в должности с запрета на выдачу виз людям из нескольких стран с мусульманским большинством по соображениям национальной безопасности. Его администрация прославилась безжалостным применением экономических санкций, но она также воспользовалась преимуществами законодательства, чтобы наложить многочисленные визовые ограничения. В 2020 году под них подпали более 150 человек.

Использование запретов на выдачу виз разными администрациями трудно сравнивать из-за законов о конфиденциальности, согласно которым многие запреты никогда не предаются гласности. Даже сейчас Госдеп, ссылаясь на эти законы, отказывается предоставить статистические данные о них.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что у Байдена используют запрет на выдачу виз как можно скорее, пользуясь при этом законами, которые позволяют ей быть более открытой, говорят аналитики и официальные лица.

Например, в середине июня Госдеп объявил, что вводит визовые ограничения для бывших правительственных чиновников Намибии Бернхардта Исау и Сакеуса Шанхалы - за якобы причастность к коррупции. В департаменте также назвали ближайших родственников, на которых повлияет запрет.

Дело Коломойского стало одним из самых ранних и громких примеров использования запрета. Украинские антикоррупционные активисты особенно воодушевлены тем, что команда Байдена публично озвучила санкции против олигарха, его жены и детей. Коломойскому грозит федеральное расследование по делу об отмывании денег в Соединенных Штатах.

"Разница огромна. Воздействие огромно", - сказала о факторе огласки санкций Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции в Украине. По ее словам, "сразу после этого решения люди, в частности депутаты парламента, находившиеся под влиянием Коломойского, начали ограничивать отношения с ним и влияние с его стороны".

Каленюк призвала администрацию Байдена синхронизировать запреты на выдачу виз с другими правительствами и организациями, в частности, с Европейским Союзом, Великобританией и Швейцарией, чтобы люди вроде Коломойских были лишены возможности "поехать в отпуск в Испанию, отправить своих детей в учиться в Лондон, ходить по магазинам в Вене и иметь дом в Швейцарии".

"Если у них отнимут эту возможность чувствовать себя в безопасности на Западе, их мотивация продолжать правонарушения в Украине будет значительно слабее", - сказала она.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепа, публичная огласка запретов может иметь большое значение, но у секретности и двусмысленности есть свои преимущества.

Когда департамент заявляет, что откажется от виз для определенной группы людей без указания имен - например, "ответственных или причастных к подрыву мирного разрешения кризиса в англоязычных регионах Камеруна", - это добавляет беспокойства потенциальным преступникам и членам их семей.

В феврале Блинкен объявил о "запрете Хашогги" на въезд в США иностранцам, которые от имени своих правительств преследуют и иным образом оказывают давление на диссидентов за пределами своей страны. Блинкен сказал, что 76 саудовцев подпали под запрет Хашогги. Он предупредил, что их родственникам грозит такое же наказание. Он не называл их публично, но не исключил, что конфиденциальность будет гарантирована не всегда.

Грехи отца

Официальные лица и аналитики США говорят, что внутри правительства регулярно ведутся дебаты о том, следует ли наказывать других людей за действия главного виновника. В конце концов, справедливо ли обвинять ребенка в родительских грехах?

Но ведь преступники нередко скрывают свои активы с помощью родни. Кроме того, супруги и дети используют полученные незаконным путем доходы для роскошных покупок или оплаты обучения в престижном колледже. Некоторые колледжи даже принимают определенных студентов в надежде получить пожертвования от их богатых, пусть даже и коррумпированных, родителей.

"Наложение санкций на членов семьи спорно, но мы действительно думаем, что это может быть важным и мощным инструментом при правильном использовании", - сказала Энни Бояджян из Freedom House.

Администрация Байдена в настоящее время изучает ситуацию с санкциями США при Трампе, который безжалостно применял экономические запреты против физических лиц, государственных органов и других организаций, последствия которых не очень ясны.

Учитывая, что Байден пытается показать, что серьезно относится к своим обещаниям бороться с глобальной коррупцией и другими правонарушениями, запрет на выдачу виз, возможно, станет наиболее удобной мерой в егоих распоряжении.

Также есть признаки того, что администрация готова пойти дальше простого визового запрета.

Буквально на прошлой неделе она подготовила новый пакет экономических санкций против деятелей Мьянмы, которых она прямо или косвенно связывает с переворотом в этой азиатской стране и продолжающимся там насилием. Из 22 попавших под санкции лиц 15 - супруги или взрослые дети военных.

Всем 22 людям заморозят активы США и другими способами затруднят использование глобальной финансовой системы. И хотя министерство финансов, объявившее о санкциях, не упомянуло об этом, маловероятно, что этим людям теперь будут выдавать визы в США.

Более широкая открытость

Один из законов США, который дает право запрещать визы, - это раздел 7031 (c) Закона о государственных ассигнованиях, иностранных операциях и связанных программах. В последние годы Конгресс скорректировал это положение, чтобы обеспечить более активное раскрытие информации о том, кто подвергается преследованию. И администрация Байдена неоднократно использовала его.

Еще один важный источник полномочий для запрета виз содержится в Законе об иммиграции и гражданстве. Пока он находится в разработке. Он тоже связан с обязательством исполнительной власти обнародовать связанные с визами меры.

В конце материала издание вновь возвращается к сыну Коломойского, чьи финансовые интересы простираются до Кливленда, штат Огайо, где его сын раньше играл в баскетбол и был студентом с лета 2018 по весну 2019 года.

Коломойский находится под федеральным следствием по подозрению в покупке коммерческой недвижимости в Кливленде и других местах США с использованием незаконно присвоенных средств украинского банка. Министерство юстиции заявило, что все это было частью схемы многомиллиардного кредита.

Однако сын магната не отказался от своих баскетбольных мечтаний после отъезда из Огайо. Он играет за украинский профессиональный клуб.

Ранее "Страна" публиковала полный текст заявления Госдепа о санкциях против Коломойского.

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