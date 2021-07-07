Антон Луковкин, адвокат "голосеевского стрелка", которого сегодня задержала полиция, рассказал "Стране" предысторию инцидента.

Все началось больше года назад из-за спорной квартиры, которая в марте была перепродана через электронные торги за долги. Но предыдущий владелец считает это незаконным.

"На момент продажи уже решение заочное не действовало, со временем с августа 2020 года за пять месяцев оно было отменено. В этой квартире были прописаны его сестра и племянница. Покупатели, юристы и адвокаты, если их можно так назвать, решили не ждать процедуры и 13 мая начали первый штурм квартиры, пытались срезать двери. Я тогда подъехал и остановил это все. После нашего общения стало понятно, что это беспредельщики, и я вынес это в публичную плоскость. И подобные наглые попытки приостановились, но они проложили ходить к нашему подзащитному Ивану. Он дал им расклад, что есть суды и давайте спор решать в судах. У Ивана есть камеры, это все записано. В правовом государстве споры решаются в судах", — сообщил адвокат.

По его словам, адвокатов к его подзащитному утром не допустили.

"Сегодня в 10:00 мне позвонили и сказали, что квартиру будут штурмовать. Я был уверен, что такого не может быть в принципе. Ни решения, ничего нет. Адвокатов не допустили, не смогли посмотреть документы. Я так понимаю, что полицейские заходили в эту квартиру, у них есть норма, что для прекращения преступления, они могут зайти без решения суда, а потом они должны получить это решение. Они пишут, что якобы прибыли на семейную ссору. По их версии, после того, как они позвонили в квартиру, Иван поджег квартиру, и они были вынуждены вырезать дверь, чтобы предотвратить пожар. По факту в 10:00 они пришли и в 10-30, 10-40 начали вырезать дверь. Это публичный спор. Мы были уверены, что беспредела не будет, почти полтора года суды идут, дайте решить этот вопрос в суде", — рассказал Луковкин.

Адвокат считает, что его подзащитный Иван Мартынюк пребывал в стрессе.

"У него есть зарегистрированное охотничье ружьё. Были периоды, когда он месяц не выходил из квартиры, потому что постоянно люди ходили. Несмотря на суды, целый год его пытались выселить из этой квартиры новые собственники. Они таким образом решают спор, который должен решаться в суде. Полиция говорит, что они приехали на семейную ссору. Такое совпадение: приехала полиция на семейную ссору с собственниками квартиры, которые пытаются зайти. И якобы, когда они пытались получить объяснение по поводу семейной ссоры, Иван начал жечь квартиру, и они поняли, что будет пожар и нужно выламывать дверь. Ну, чушь", — считает адвокат.

Также он сообщил, что пожар действительно был, но уже после того, как его подзащитный подстрелил полицейского.

"От страха, он мне звонил, и был в шоке. Очевидно, что пошёл на какие-то крайние меры. Я не знаю, был ли он пьян или нет. Сделают экспертизы и посмотрим", — сказал Луковкин.

Напомним, сегодня в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по полицейским из незарегистрированного ружья и ранил двух человек. Затем он заперся в квартире, которую силовикам пришлось брать штурмом.

После этого стрелка удалось довольно быстро нейтрализовать и задержать.

"Страна" подробно разбирала, что известно с этой историей на данный момент.