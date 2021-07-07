Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай объяснил, почему Украине не предоставляют членства в НАТО. Таким образом он ответил на предложение президента Владимира Зеленского дать Киеву перечень реформ, которые должна провести украинская сторона для вступления в Альянс.

Тему членства Украины Аппатурай поднял 7 июля на конференции по вопросам реформ в нашей стране, в которой также участвовали Андрей Таран, Джордж Кент и Матти Маасикас.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ (План действий по членству в НАТО - Ред.) или членство. Потому что это политические решения, это не чисто технические критерии… Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но одного выполнения перечня условий недостаточно", - сказал Аппатурай.

Спецпредставитель генсека добавил, что не только Украина должна быть готова ко вступлению в НАТО, но и альянс - к расширению.

В последнее время Зеленский с завидной настойчивостью поднимает тему вступления Украины в НАТО. Так, 14 июня он заявил, что Украина заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны ЕС.

День спустя он посетовал на отсутствие конкретики в вопросе движения Украины к НАТО.

А сегодня попрекнул страны, не поддерживающие вступление Украины в НАТО и ЕС, погибшими на Донбассе военными.