Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в подаче коллективного иска в суд против Google, Twitter и Facebook, которые заблокировали его страницы.

Об этом он заявил журналистам в среду, передает "Интерфакс" со ссылкой на американское телевидение.

"Сегодня совместно с институтом America First Policy я подаю коллективный иск против крупных технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также против их генеральных директоров - Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси - трех действительно хороших парней", - заявил Трамп.

По его словам, иск будет рассматривать суд во Флориде.

Кроме того, во время выступления бывший глава американского государства назвал действия соцсетей Twitter и Facebook неконституционными и нарушающими принципы свободы слова и принципы американской жизни.

Также Трамп потребовал, чтобы суд еще перед слушанием обязал эти компании прекратить "незаконную постыдную цензуру американского народа".

"Это будет первым из подобного рода исков в суд. За ним, как я предполагаю, последуют другие", - предупредил бывший президент.

"Я верю, что в итоге мы одержим историческую победу, отстояв нашу американскую свободу, а также свободу выражать мнение", - добавил он.

По словам Трампа, его интересы будут отстаивать адвокаты, которые обычно защищают интересы табачных компаний. "Судя по всему, они отлично справляются со своей работой. Я решил узнать, готовы ли они взяться и за это дело. Оказалось, что они готовы", - заявил Трамп.

Также экс-президент напомнил журналистам о словах Джорджа Вашингтона, который считал, что без свободы слова американцев, "ставших глупыми и молчаливыми, можно будет отвезти на убой, как овец".

Напомним, ранее Твиттер бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в конце января продлил на неопределенный срок запрет на публикацию новых видео на его канале.

В июне 2021 года Трамп заявил, что решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в принадлежащей ей соцсети Instagram является неуважением к более чем 70 млн американцам, которые голосовали за него на выборах 2020 года, и покушением на свободу слова.

Ранее вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг отметил, что такое решение компания приняла после того, как совет по надзору за контентом в Facebook подверг критике "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января этого года. В совете заявили, что "для Facebook неуместно вводить неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок". В итоге срок блокировки составил два года, начиная с 7 января 2021 года.

В Facebook пояснили, что два года отстранения от использования социальных сетей является достаточно продолжительным сроком для "обеспечения безопасного периода времени после актов подстрекательства" и "для сдерживания господина Трампа и других от совершения таких серьезных нарушений в будущем". После снятия ограничений Трамп в случае повторного нарушения правил столкнется с определенными санкциями "вплоть до необратимого удаления его страниц и аккаунтов".

Основные американские соцсети, в частности Facebook и Twitter, "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Трамп уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как, в отличие, например, от СМИ, фактически их деятельность ничем не регулируется.