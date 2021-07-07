Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Литву провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто. Во время встречи дипломаты обсудили смягчение пограничных ограничений для граждан Украины.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Твиттере.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия... Венгрия также разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом", - сказал он.

Кроме того, министр приветствовал открытие Венгрией двух пунктов пропуска на украинской границе, а также анонсировал визит Сийярто в Украину.

"Буду рад приветствовать Петера за несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве главы Комитета министров Совета Европы", - добавил министр.

Напомним, сегодня утром венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш", расположенные на границе с Украиной.

Ранее 1 июля главное управление Полиции Венгрии сообщило о временном ограничении пропуска на свою территорию через украинскую границу в этих пунктах пропуска с пятницы, 2 июля.