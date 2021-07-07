"Роскосмос" пересмотрел потенциальную опасность для МКС неизвестного объекта, который приблизится к борту Международной космической станции в четверг, 8 июля.

По новым данным, космический мусор будет находится на расстоянии от МКС в три раза меньшем, чем предполагалось. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.

Также специалисты уточняют, что сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени (совпадает с киевским). Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров. Отслеживание ситуации продолжается.

Напомним, ранее в НАСА заявили, что 8 июля неопознанный объект пройдет "в опасной близости" от МКС. При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заверил, что в России следят за ситуацией, но "угрозу не подтверждают". По его данным, минимальное расстояние от МКС - 4,8 км.

Также мы сообщали, что "Роскосмос" будет искать космический мусор с помощью станции в ЮАР.