Бывший глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что с марта 2020 года не получал миллионных компенсаций от компании. В "Нафтогазе" же заверили, что выплата вознаграждения проводилась.

Заявление Коболева появилось в его Фейсбуке 6 июля.

"Моя реальная денежная компенсация за работу в "Нафтогазе" за период после продления моего контракта в марте 2020 составила 0 грн 0 копеек", - написал Коболев.

Также он считает, что разговоры о его гигантских вознаграждениях - это попытка неких "непутевых" менеджеров (очевидно, Юрия Витренко) отвлечь внимание от событий вокруг "Нафтогаза", "связанных с очевидным нарушением закона Украины "О предотвращении коррупции" и попытками НАПК и наблюдательного совета "Нафтогаза" исправить ситуацию законно.

Кроме того, Коболев пообещал, что "комментировать очередные манипуляции и ложь о компенсации топ-менеджменту "Нафтогаза" будет чуть позже - в отдельном и интересном интервью.

Между тем в "Нафтогазе" подтвердили получение правлением 610 миллионов гривен вознаграждения в 2020 году.

"Выплата вознаграждения осуществлялась. Вероятно, бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате имеют в виду, что бонусы получили в другой день. Компания в рамках законодательства будет информировать общественность в дальнейшем по этому поводу", - говорится в комментарии пресс-службы "Нафтогаза" для СМИ.

Как ранее писала "Страна", во вторник стало известно, что высшее руководство "Нафтогаза" в 2020 году, когда компания понесла убытки почти $700 миллионов, получало многомиллионные бонусы. В связи с этим действующий руководитель НАК Юрий Витренко призвал руководство компании к большей прозрачности в вопросе начисления премий и зарплат.

Как мы предположили, цель поднявшего тему огромных выплат в "Нафтогазе" Витренко и стоящей за ним Банковой – дискредитировать прежнее руководство НАК и поддерживающих его членов набсовета.