В четверг, 8 июля, на большей территории Украины ожидается переменно облачная погода без осадков. Лишь в Одесской области и в Крыму местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозами.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +14-19 градусов. В дневные часы воздух раскалится до +​27-32, а на Закарпатье и вовсе до +34 градусов.

Температура воды в Черном и Азовском морях по данным на 9:00 7 июля составила +21-25 градусов. Температура воды в Днепре в пределах Киева +25.



В Киеве благодаря влиянию поля высокого атмосферного давления (антициклона) сухая и жаркая погода сохранится до конца текущей недели. В четверг будет переменно облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17-19, днем ​​+30-32 градуса.

Ранее "Страна" писала о том, что появились кадры масштабного потопа после ливня в Минске, где на улицах воды было по пояс.

Также мы сообщали, что На родину Санта-Клауса, в Лапландию, пришла жара +34,7 градусов. Побит температурный рекорд за последние 100 лет.