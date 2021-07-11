Сегодня второй лунный день в созвездии Льва, когда важно быть щедрым и заботливым по отношению к окружающим. Если у вас просят о помощи, не отказывайте людям. Отдайте часть зарплаты, поделитесь выигрышем, сделайте подарок приятелю или знакомому. Важно, чтобы добро шло от сердца, а не потому, что так рекомендует гороскоп на сегодняшний день. Также желательно не экономить в этот день на себе и близких. Вы можете позволить приобрести самые качественные и дорогие вещи.

Ниже приводим гороскоп для трех знаков Зодиака, которым важно пожертвовать своими финансами и заняться благотворительностью. Это Овны, Близнецы и Скорпионы. Возможно, вы давно испытывали внутренние порывы к оказанию помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня в вашей жизни наметится относительно спокойный день, поэтому можете смело отвлечься в сторону семьи или любимого человека. Подумайте, кому из ваших родных вы бы могли оказать ощутимую поддержку. Возможно, вы наделены властью и можете помочь воплотить в жизнь чью-то мечту. Конечно, перед тем, как принять важное решение, вам необходимо посоветоваться с ними. Совместно вы сможете разобраться в спорных моментах и разрешить любую ситуацию.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Некоторые представители этого знака могут рассчитывать на дополнительный доход. Вы можете получить достаточно легкую прибыль за небольшое капиталовложение. Подумайте, как правильнее всего будет распорядиться деньгами. Не спешите все прикарманивать себе. Будьте внимательны к коллегам и друзьям. Возможно, вы вспомните просроченный платеж или неоплаченную работу. Пора подкрепить свои обещания материально и отдать долги. Если за вами долгов нет, можете проявить милость к уличным бродягам. Благодарная энергия к вам вернется в виде здоровья и личного благополучия.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионам важно продержаться сутки, чтобы не отравлять жизнь окружающим. В этом и будет ваша главная благотворительность. Чтобы день прошел благополучно, меньше требуйте, больше делайте сами. Возможно, именно сегодня вы сможете помочь другу устроиться на работу или приютите дворнягу. Оказывайте помощь так, чтобы о ней узнало как можно меньше людей из вашего окружения. Вам не за чем никому рассказывать о добрых делах, которые вы делаете. Также не позволяйте себе быть мелочными в проявлении любви и заботы по отношению к близким.

Напомним, в июле этого года у Раков намечается карьерный рост, а Тельцам важно направить силы на укрепление связей с коллегами и друзьями.

Также мы публиковали рейтинг самых меркантильных знаков Зодиака.