Чех поджег свою машину на словацкой границе и попытался сбежать в Украину

Гражданин Чехии на украино-словацкой границе поджег свой автомобиль попытался сбежать на территорию Украины. Его задержали украинские пограничники.

Об этом в среду, 7 июля, сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел на пункте пропуска "Ужгород"-"Вышне Немецке" на границе со Словакией. Автомобиль чеха загорелся на словацкой части пункта пропуска.

"По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а после этого пытался скрыться на украинскую территорию, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники. По моей информации - мужчина гражданин Чехии", - сообщил журналист.

После инцидента словацкие пограничники отдали паспорта всем автомобилям в очереди и посоветовали пересечь границу через другие пункты пропуска.

Напомним, недавно в Сумской области пограничники задержали мужчину с ксерокопией российского паспорта, который пытался незаконно перейти границу. При этом нарушитель пытался убедить правоохранителей, что он - гражданин Украины.

Ранее мы писали о том, как 15-летний россиянин пытался пешком незаконно пересечь границу в Харьковской области. В Украину он шел в поисках лучшей жизни, однако его планам помешали пограничники.