Вадима Ляха, осенью переизбранного на пост мэра Славянска, мобилизовали на воинскую службу. Это необходимо, чтобы он смог возглавить военно-гражданскую администрацию.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на главу Донецкой областной госадминистрации Павла Кириленко.

"Он мобилизован. Есть определенная процедура, как человека командируют из Вооруженных сил и командующий операцией Объединенных сил согласовывает его кандидатуру для того, чтобы он в дальнейшем возглавил военно-гражданскую администрацию. Конечно, все будет по процедуре", - сказал Кириленко на пресс-конференции 7 июля.

При этом глава ОГА отказался подтвердить, что именно городского главу Славянска назначат руководить военно-гражданской администрацией города.

"Если такое решение будет принято, то первыми об этом узнают представители СМИ", - заверил Кириленко, добавив, что процедура согласования кандидатов на должность военно-гражданской администрации Славянска продолжается.

В горсовете Славянска отказались комментировать информацию о воинской службе Ляха для прессы.

Как писала "Страна", 26 мая появился президентский указ о создании в Славянске ВГА, которая должна заменить в городе выборных представителей и органы.

Мы разбирались, почему власть в Славянске переходит к военным и в городе лишают полномочий мэра и горсовет.