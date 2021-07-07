Министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил "Стране", что после выпуска из Президентского университета все студенты будут проходить обязательную стажировку в госструктурах.

Однако частный бизнес сможет "выкупить" понравившихся им студентов – по аналогии с рекрутингом в футболе.

"Предполагается, что выпусники Президентского университета будут вовлечены в процесс формирования конкуретного преимущества государства Украины. Они будут работать в госструктурах, которые будут формировать шестой технологический уклад, в айти-госструктурах, в дипломатии, в биотехнологиях. Эти выпускники будут формировать экономическую политику государства. Для всех выпускников будет обязательной стажировка в госструктурах, но бизнес может и "выкупить" их. Это как рекрутинг в футболе", – сообщил "Стране" Сергей Шкарлет.

Однако, чтобы забрать талантливого выпускника, частному бизнесу придется возместить трехкратную стоимость обучения студента в Президентском вузе.

"Мы заложим механизм, что если какая-то бизнес-компания готова забрать студента к себе, то она должна предоставить минимальное трехкратное возмещение стоимости его обучения. Университет сможет, условно, "продать" этого специалиста бизнесу, но минимум с трехкратной компенсацией затрат на его образование", – отметил Шкарлет.

При этом министр пока не готов сказать, в какую сумму будет обходиться стоимость обучения одного студента в Президентском университете.

"Экономическая концепция еще не написана. Все статистики стоимости прозрачные: зарплата, содержание персонала, амортизация оборудования, административные затраты. Исходя из этого будет формироваться некий пул затрат, который будет формировать минимальную себестоимость обучения за весь период. Например, если условно 100 тыс. долларов потратили на обучение, то компенсация в тройном объеме – 300 тыс. долларов. Тогда выпускник может идти работать в частную компанию, а не в госсектор", – объясняет министр образования.

По его словам, в Украине есть компании, которые не поскупятся отдавать такие суммы за студентов.

"Прежде чем заводить разговор о создании Президентского университета с такой концепцией "выкупа" студентов, было проведено несколько консультаций с бизнесом. Есть не только украинские, но и западные и американские инвесторы, которые готовы в этом проекте принимать участие", – заявил "Стране" Сергей Шкарлет.

Напомним, ранее Шкарлет раскрыл сумму, которую планируется платить преподавателям будущего Президентского университета в качестве зарплаты. Помимо этого он рассказал, за чьи деньги будет существовать этот вуз.

Также мы показывали, как будет выглядеть Президентский университет.