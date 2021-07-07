Министерство образования Украины планирует трансформировать Внешнее независимое оценивание (ВНО), чтобы оно определяло не только уровень знаний выпускников, но и умение ими пользоваться - то есть, уровень IQ. Об этом "Стране" заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, ВНО нового формата может выглядеть как тест на IQ, а человеческий фактор в оценивании работ должен быть сведен к минимуму.

"Сразу скажу, что ВНО никуда не денется. Оно как было, так и есть - это общепринятая практика всех цивилизованных стран. Это инструмент оценки полученных знаний по той или иной учебной программе. Поэтому ВНО в том или ином виде останется. Но ВНО должно измениться так, чтобы уменьшить участие человека в оценивании. Потому что компьютер взяток не берет, не подделывает результаты. А где есть человеческий фактор, всегда есть риски", - объяснил "Стране" Сергей Шкарлет.

В то же время, министр предполагает, что задумка МОН с ВНО в виде теста на IQ может натолкнутся на сопротивление со стороны родителей выпускников. Шкарлет говорит, что прежде чем вводить IQ-тестирование, нужен большой общественный диалог, включая экспертов, учителей, преподавателей и родителей.

"Само общество уже приняло ВНО в том формате, в котором оно есть. Чтобы его менять, нужен большой общественный диалог, включая родителей. Будут как сторонники, так и противники этой идеи. Ведь изучение школьной программы требует формализованных критериев оценки, а тест IQ - это больше про интеллект. То есть способность уже применять полученные знания - это другой этап моторики мозга. Не просто, знаешь ли ты формулу, а как ты можешь ее применить в конкретной ситуации", - рассуждает министр образования.

Сложность еще и в том, что, по словам Сергея Шкарлета, не всем ученикам тест на IQ дастся так же хорошо, как обычный тест ВНО.



"Дети все разные. Кто-то легко может транслировать полученные знания, но точно не во всех школах учат эти знания применять. Так, к сожалению, исторически сложилось. И у меня так было. Были одноклассники, которые безупречно знали формулы, но вот как и где применить их, давалось сложнее, надо было больше времени, чтобы подумать. Плюс тест IQ ограничен во времени, что тоже добавляет стресса", - добавляет министр.

На уточняющий вопрос "Страны" о том, что раз не во всех украинских школах учат применять знания (что и оценивается в тесте IQ), то если такой формат ВНО будет введен, выпускникам сложнее будет поступить в вузы, Сергей Шкарлет ответил, что не преследует такой цели.

"Задумка состоит не в этом. Я уже сказал, что такая инициатива МОН имеет несколько предпосылок. Во-первых, мы активно работаем над тем, чтобы дети умели применить знания на практике. Чтобы этому учили не меньше, чем самой теории. К примеру, в прошлом году утвердили STEM-концепцию, которая поможет не только выучить формулу, но и показать, как и где ее применить. Во-вторых, мы стремимся исключить человеческий фактор при оценке работ будущих абитуриентов. В-третьих, такой формат тестирования (IQ) как составляющая общего "экзамена" широко применяется в западных странах", - отметил министр образования.

Команда МОН, по его словам, сегодня работает над изучением такой практики, ее плюсов, ее форматов.

"IQ-тестирование не будет заменять ВНО, а может только дополнить в том или ином виде", - говорит Шкарлет.

Однако инициатива с проведением ВНО в виде, приближенном к тесту на IQ, предполагает ряд технических сложностей.

"Если проводить тест на IQ дистанционно по компьютеру, как отследить, что ребенок прошел тест без посторонней помощи? Мы сейчас пробуем это сделать на платформе по поступлению иностранцев, где есть полная идентификация человека, и нет возможности ему помогать", - сообщил "Стране" Шкарлет.

Как уточнил министр, платформа для поступления иностранцев - это межведомственная система, которая обеспечивает полную прозрачность процедуры набора и въезда иностранцев на обучение в Украине.

Абитуриент будет иметь доступ ко всей информации через одно окно, общаться напрямую с представителем университета, а не с посредником.

"Для въезда в будущем, следующим этапом - это 2022 год, - планируется также получение электронных виз для студентов (после изменения законодательства МИД) и свидетельств. Именно для этого этапа будет нужна био-идентификация в наших посольствах (заграничных дипломатических учреждениях), что и обеспечивает полную идентификацию личности", - добавил Сергей Шкарлет.

Министр образования уточнил, что МОН планирует в качестве пилотного проекта внедрить такую систему оценивания в колледжах. А в будущем - расширить тестирование на всех выпускников.

Однако, когда это произойдет, Сергей Шкарлет пока сказать не готов.

"Не знаю, когда вы увидите ВНО в новом формате. Для внедрения ВНО в виде теста на IQ нужна большая работа рабочей группы. МОН рассматривает возможность реализовать эту идею на колледжах, но это небыстро", - сообщил Шкарлет.

Также министр образования рассказал, как на практике МОН начало ограничивать человеческий фактор.

"С 16 июля планируется старт тестирования на уровень владения украинским языком для госслужащих, который как раз и выполняется с помощью системы компьютера. Да, есть человек, который будет в том или ином этапе принимать участие, но минимально", - заявил Сергей Шкарлет.

По его словам, на качество оценивания в этом году человеческий фактор существенно не повлиял.

"Даже по этому году, несмотря на 31% учеников, которые не набрали пороговый балл на ВНО по математике, общее количество апелляций - 3-4%. Это в пределах нормы прошлых лет. Но если раньше была двойная проверка, а в этом году одинарная, то количество протестов не изменилось. Конечно, один человек не может принять решение, поэтому в УЦОЯО созданы комиссии, которые и принимают решение. В любом случае всегда есть человеческий фактор, но он должен быть сведен к минимуму", - объясняет Сергей Шкарлет.

Министр также напомнил, что в случае подачи апелляции, работу участника проверяют повторно три независимых специалиста, а затем рассматривает апелляционная комиссия в составе десяти человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОН объяснили массовый провал украинских школьников на ВНО по математике.

Также мы сообщали, что в МОН разрешили международные языковые экзамены приравнивать к итоговой аттестации по иностранному.