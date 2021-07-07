В 2022 году Украина с помощью США и Великобритании может получить флот из небольших кораблей с боевыми возможностями. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Вильнюсе, передает "Интерфакс".

"Очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - сказал Таран.

Также в Минобороны размышляют над тем, какой тип противокорабельных ракет приобрести.

"Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", - отметил Таран.

По его словам противокорабельные ракеты будут установлены также на ударные вертолеты.

Мы делаем новые лопасти для наших ударных вертолетов, и они также получат новые противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против врага", - пояснил Таран.

Напомним, Зеленский анонсировал появление в Украине собственного военного корабля в 2023 году.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил Литве совместно с Украиной провести чемпионат Европы по баскетболу.