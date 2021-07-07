В одной из воинских частей в Одесской области сержант Вооруженных сил Украины повесился после разговора с женой.

Об этом сообщили источники "Страны".

По их данным, в командовании "Юг" уже начато служебное расследование. Сообщается, что мужчина служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего похода в пгт Черноморское.

По предварительным данным, накануне военный поссорился со своей супругой, с которой находился в браке около 20 лет, и имел двоих детей.

В разговоре женщина потребовала развода и заявила, что у нее завязались отношения с другим мужчиной. После этого мужчина повесился на дереве рядом с казармой.

Последний раз супруги разговаривали за час до смерти сержанта.

Напомним, в мае в Одессе в здании Отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете застрелился офицер-пограничник. По предварительной информации, причиной самоубийства стали семейные проблемы. Однако предсмертной записки пограничник не оставил.

Также мы писали, что в Виннице двадцатилетний боец ВСУ покончил с собой в ночь на 1 апреля. Самоубийство сняли на видео его же сослуживцы. По предварительной версии он, вместе со своими сослуживцами, курил легкие наркотики, после чего несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу. Его товарищи подначивали нажать на курок, что он в итоге и сделал.