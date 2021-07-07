В социальной сети Twitter появился новый аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, которого в мае задержали спецслужбы республики.

"Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :)" - гласит первый твит Протасевича.

Также к этому посту он прикрепил видео.

"Привет, друзья. Это мой новый Twitter. Я потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь я всегда буду на связи. Теперь всегда буду на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - сказал он в видеообращении.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Далее Протасевич начал отвечать на вопросы пользователей, посвященные возможным пыткам по отношению к нему со стороны белорусских правоохранителей а также планов на будущее.

В частности, журналист отрицает, что белорусские власти применяли к нему силу. "По поводу пыток. Еще раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации", - пишет Протасевич

Также Протасевич заверил, что у него нет планов покидать Беларусь, и подтвердил, что он до сих пор находится под домашним арестом. При этом он утверждает, что ведет этот Twitter-аккаунт "без присмотра" со стороны представителей белорусской власти.

Также он утверждает, что завел новый аккаунт в соцсети, так как прошлый был якобы заблокирован из-за "подозрительных действий".

На вопрос о том, связывались ли с ним люди из оппозиционного штаба экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, он ответил отрицательно.

"Поговорить пока ни с кем из Штаба не успел", - написал он.

Один из пользователей соцсети спросил Протасевича, поменялись ли его взгляды на оппозиционное движение в Беларуси после скандального интервью с ним, которое показал белорусский канал ОНТ.

"Многие мои взгляды не изменились. К тому же, отношение не может меняться по ходу интервью. Я вполне понимаю почему многие люди не будут доверять даже аполитичным вещам, которые я буду здесь писать", - ответил Протасевич.

Напомним, Романа Протасевича обвиняют в особо тяжких преступлениях - по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Домашний арест - это изоляция обвиняемого от общества, но находится он не в следственном изоляторе, а дома, а если нет своего жилья - на съемной квартире. Ему могут запретить выходить из дома вообще или в определенное время, использовать средства связи, в том числе интернет, получать и отправлять письма, принимать у себя дома гостей (даже родственников).

Что именно запрещать, решает следователь. Однако как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу. Известно, что с адвоката Протасевича взяли подписку о неразглашении.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Протасевича отпустили под домашний арест.