Причиной сбоя работы сайтов нескольких государственных органов Украины (ресурсы президента страны, НАБУ, СБУ и другие - Ред.), который произошел 6 июля во второй половине дня, стали хакерские атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Согласно информации Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

"Средствами Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет", - сказано в сообщении.

Однако уже к 21:00 специалистам Госспецсвязи и сервис-провайдеров, удалось возобновить работу сайтов через резервные физические каналы связи. По результатам кибератаки ведется расследование.

Напомним, вечером 6 июля перестали работать сайты нескольких государственных органов Украины.

Перестали функционировать сайты:

Офиса президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы внешней разведки;

Госслужбы спецсвязи и защиты;

Государственного бюро расследований.

Сразу же в СБУ предположили, что сбой в работе их сайта и ресурсов других структур связан с проблемами у интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Позже это предположение подтвердили в Госспецсвязи. "Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - заявили в службе.

Напомним, в США обвинили российскую разведку в кибератаке на сети республиканцев.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество кибератак.