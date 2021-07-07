Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 6 июля не стал принимать решение о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко, которого требовало Национальное агентство по противодействию коррупции.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщила член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко в своем Facebook.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" провел 6 июля внеочередное заседание наблюдательного совета вместе с заседанием Комитета по назначениям и вознаграждениям для рассмотрения повестки дня по принятию решений во исполнение предписания НАПК (...) По результатам решений, принятых нами во время этих заседаний, мы признаем тот факт, что действие предписания НАПК No 31-02 / 62/21, внесенного 1 июля 2021 года, было остановлено 5 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда г. Киева по делу No 640/18576/21 на основании обращения Витренко Ю.Ю", - цитирует Бойко позицию Наблюдательного совета "Нафтогаза".

"Учитывая это, мы выражаем свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года", - добавили члены Набсовета.

Напомним, 15 июня глава НАПК Новиков постановил отменить назначение Витренко на пост главы НАК "Нафтогаз", потому что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Однако Киевский Окружной административный приостановил предписание НАПК о незаконности назначения Витренко.

1 июля НАПК направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Украины Клэр Споттисвуд с требованием разорвать контракт с главой правления компании Юрием Витренко как незаконный.