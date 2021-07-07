Экс-нардеп Надежда Савченко считает, что "Украина не ограничится потерей Крыма и Донбасса", и в скором времени рискует просто прекратить существование, а поток уезжающих из страны украинцев вряд ли удастся остановить.

Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Наш".

"Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. … Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах нашего вступления, объединения или пресмыкания перед британо-американским союзом", - сказала Савченко.

По ее мнению, такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших "осколках", обслуживая интересы других стран. В худшем случае территории "просто заберут".

"Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали - как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым - при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом", - считает Савченко.

По мнению политика, украинская власть надеется на то, что "Китай когда-нибудь развалит Россию".

"Если сейчас придут разваливать Россию, а это из разряда космоса, на что мы надеемся? Что Кубань и Воронеж будут нашими? Я не думаю, что нашей безумной власти подарят такое счастье. Разве что нам поставят гауляйтера, который будет нами управлять", - добавила Савченко.

Ранее "Страна" писала о том, что Надежда Савченко стала шить мягкие игрушки ради заработка.

Также мы сообщали, что Надежда Савченко в ярко-красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане.