Надежда Савченко спрогнозировала распад Украины. Видео
Экс-нардеп Надежда Савченко считает, что "Украина не ограничится потерей Крыма и Донбасса", и в скором времени рискует просто прекратить существование, а поток уезжающих из страны украинцев вряд ли удастся остановить.
Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Наш".
"Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. … Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах нашего вступления, объединения или пресмыкания перед британо-американским союзом", - сказала Савченко.
По ее мнению, такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших "осколках", обслуживая интересы других стран. В худшем случае территории "просто заберут".
"Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали - как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым - при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом", - считает Савченко.
По мнению политика, украинская власть надеется на то, что "Китай когда-нибудь развалит Россию".
"Если сейчас придут разваливать Россию, а это из разряда космоса, на что мы надеемся? Что Кубань и Воронеж будут нашими? Я не думаю, что нашей безумной власти подарят такое счастье. Разве что нам поставят гауляйтера, который будет нами управлять", - добавила Савченко.
Ранее "Страна" писала о том, что Надежда Савченко стала шить мягкие игрушки ради заработка.
Также мы сообщали, что Надежда Савченко в ярко-красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане.