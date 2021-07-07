В Руководстве ВСУ заявили, что военные из президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого были привлечены к отданию последних почестей и похоронам умершего члена дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула на основании письма от Украинского института нацпамяти.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Минобороны.

"По результатам рассмотрения сообщаем. 9 июня 2021 года за №1516/3.1-07-21 поступило письмо от Украинского института национальной памяти (прилагается) ... В указанном выше письме информация об умершем Оресте Васкуле была предоставлена ​​как о человеке, который совершил значительные достижения на пути к получению независимости Украины и в соответствии с указом Президента Украины от 23 августа 2005 года №1193/2005 "О награждении государственными наградами по случаю 14-й годовщины независимости Украины" был отмечен государственной наградой Украины - орденом "За заслуги III степени".

Орест Васкул был представлен как председатель Киевского краевого братства ОУН и УПА, член главной Булавы Всеукраинского братства ОУН и УПА, участник национально-освободительного движения украинского народа, политзаключенный, украинский политический и общественный деятель", - сказано в ответе.

Также в ведомстве добавили, что "...в соответствии с Порядком проведения церемонии отдания последних почестей погибшему (умершему) военнослужащему, утвержденному начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 15 мая 2020 года №11943/С, было организовано захоронение Ореста Васкула".

В то же время, как сообщает издание, Минобороны проигнорировало запрос о размере затрат государственного бюджета на организацию церемонии прощания и похорон Ореста Васкула.

"...Просим Вас принять меры для осуществления воинского похоронного ритуала, в частности отряжения почетного караула на похороны", - говорится в письме Украинского института нацпамяти на имя министра обороны Украины Андрея Тарана.

Как известно, 14-я гренадерская дивизия СС "Галичина" была сформирована во Львове весной-летом 1943 года из добровольцев. Добровольцы, вступавшие в дивизию, принимали воинскую присягу на верность фюреру Рейха Адольфу Гитлеру.

В июне-июле дивизиия была разгромлена Красной Армией в бою под Бродами, потеряв до 70% личного состава. После переформирования дивизия осуществляла карательные операции против словацких и югославских партизан. Окончание Второй мировой войны в Европе дивизия встретила в Австрии, переименовалась в 1-ю дивизию УНА и бежала в оккупационную зону Великобритании.

Солдаты дивизии СС "Галичина" СССР не выдавались странами антигитлеровской коалиции, кроме тех, кто захотел этого добровольно.

Уточним, решением Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, в том числе войска СС.

Напомним, 13 июня в Михайловском соборе Киева попрощались с Орестом Васкулом – членом дивизии СС "Галичина". При этом на церемонии присутствовали военные из президентского полка.

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