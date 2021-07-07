В среду, 7 июля, в связи с нападением праворадикалов на сторонников президента Беларуси в Киеве, посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста украинскому Министерству иностранных дел.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В заявлении посольство выражает обеспокоенность в связи со случившейся ситуацией, которая, по мнению посольства, была вызвана недостаточным мерами, которые Украина принимает для защиты Белорусского дипломатского представительства в Киеве.

Во время санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства в Киеве, на участников акции напали радикалы. В результате пострадали люди, в том числе и сотрудники МВД Украины. Пострадавшие получив разные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. Двоих человек задержали, они оказались гражданами Украины.

"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а Украинской Стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у Белоруской дипломатической миссии", - сказано в заявлении.

В свою очередь, сторона Беларуси рассматривает произошедшее как непосредственную угрозу безопасности Посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу и, ссылаясь на Венскую конвенцию, требует обеспечить общественный порядок и безопасность на территории ведомства в Киеве.

Напомним, 7 июля в Киеве националисты из организации Алексея Свинаренко "Национальное сопротивление" напали на сторонников Лукашенко.

Также сообщалось, что в этот день Кабинет министров Украины одобрил санкции против Беларуси.