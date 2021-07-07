Экс-президент США Дональд Трамп намерен подать в суд на руководителей Twitter и Facebook после того, как платформы заблокировали его аккаунты в период, когда он был действующим главой государства.

По данным Axios, Трамп планирует объявить в среду коллективный иск против генерального директора Facebook Марка Цукерберга и генерального директора Twitter Джека Дорси. Ожидается, что экс президент сделает заявление 7 июля на пресс-конференции.

Напомним, после беспорядков на Капитолийском холме 6 января, в результате которых погибли пять человек, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа - сначала на 24 часа, затем "на неопределенный срок". Позже стало известно, что Facebook решил продлить блокировку аккаунт Трампа на два года. Бывший президент назвал это оскорблением 75 млн американцев.

1 июля, члены команды бывшего президента США Дональда Трампа без всякого анонса запустили новую социальную сеть под названием Gettr, которая похожа на Twitter. Предполагается, что этот сервис станет той самой платформой, где бывший американский президент будет общаться со своими сторонниками онлайн.