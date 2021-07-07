Кабинет министров уволил Сергея Костюка с должности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 7 июля.

Временно исполняющий обязанностей главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения назначен действующий начальник отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельных отношений Госагентства Евгений Крамаренко.

Сергей Костюк возглавлял ГАЗО с февраля 2021 года. С 2018 по 2019 год он занимал пост генерального директора ГСП "Чернобыльский спецкомбинат", а в 2014 году возглавлял ПАО "Укргазодобыча".

Также в ходе сегодняшнего заседания Кабмин назначил победителя конкурса Сергея Захарина на должность Государственного секретаря министерства образования и науки. О других кадровых решения правительства читайте в нашем материале.

Помимо этого сегодня Кабинет министров согласовал назначение Светланы Онищук на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.