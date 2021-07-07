Киевский мэр Виталий Кличко совершил восхождение по уникальному маршруту на гору Казбек.

Об этом сообщил горный инструктор Вадим Гапко на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

По словам тренера, Кличко стал одним из первых, кому удалось открыть новый путь на легендарную гору.

"Сотни, если не тысячи, горных туристов и альпинистов ежегодно совершают восхождения на самый красивый пятитысячник крупных грузинских гор. Обычно все горовосходители идут к вершине "классическим" маршрутом, от Стефанцминды, поднимаясь ледником Гергети, в помещение бывшей метеостанции, где теперь расположен альпинистский приют Betlemi Hut, и дальше, к вершине Казбека. План нашей команды был другим - совершить первое групповое восхождение от горного дома AltiHut к вершине за один день", - говорится в его сообщении.

При этом, по его словам, во время восхождения у группы возникли трудности.

"Для успешного воплощения нашей амбициозной цели необходима акклиматизация, отдых перед восхождением, и благоприятные, погодные условия. Актуальный прогноз погоды поставил нас в очень жесткие временные рамки… Выход был запланирован в час ночи. Сильная гроза, и шторм, поломав план, задержали выход группы почти на 3.00.

У нас был был единственный день, когда мы могли попробовать "вписаться" в условное погодное окно. Состояние маршрута был сложным, "закрытый" ледник, достаточно низкая температура, ветер, ограниченная видимость, и свежий снег отнимали много сил. Нам повезло. К 10.00, преодолев более 2000 вертикальных метров, группа в полном составе из десяти участников в сопровождении трех гидов успешно поднялась на вершину Казбека.

Виталий Кличко с командой и в сопровождении трех горных гидов осуществил первое групповое действительно уникальное восхождение на Казбек, не привычным, "классическим", маршрутом. Начав, таким образом, новую эпоху восхождений на самый популярный кавказский пятитысячник", - рассказал Гапко.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко достраивает второе шале на берегу Киевского моря и охраняет свой дом, "как Пентагон".

Также сообщалось, что Кличко ответил на вопрос "Страны", пойдёт ли он в президенты.