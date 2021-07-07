Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны, которые не поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО и заявил, что гибель 14 тысяч украинских военнослужащих на Донбассе должна была показать им, какие у украинцев ценности.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом в среду, 7 июля.

Журналисты спросили Зеленского, как он воспринимает отсутствие четких сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Я считаю, что самое главное - чтобы украинский народ за это время (дни, года), не потерял веру в то, что ЕС видит Украину равноправным членом. Я о некоторых странах Евросоюза. Многие страны действительно нас поддерживают, но есть страны, которые до сих пор сомневаются в членстве Украины в ЕС и НАТО. Мне кажется, что люди в Европе знают украинцев, украинцы отстаивают свою независимость, у нас сильная и мощная армия, я горжусь каждым военнослужащим - как живым, так и погибшим за наш суверенитет. Вроде как 14 тысяч погибших - это недостаточная цена, чтобы показать, какие ценности у украинцев, для некоторых стран", - сказал Зеленский.

По его мнению, это несправедливо, и все страны должны понимать, что украинцы разделяют европейские ценности.

"Считаю, что это несправедливо. Украинцы разделяют европейские ценности. Да, мы в разных странах, у нас разные языки, ментальность. Но ценности одинаковые, но, как мы видим, цена членства в Европейском союзе разная", - заявил президент.

Зеленский о членстве Украины в ЕС и НАТО - с 16:35

Напомним, "Страна" писала о том, почему в Евросоюз готовы взять Боснию и Албанию, но не Украину.

Также мы сообщали, что Зеленский посетовал на отсутствие конкретики в вопросе движения Украины к НАТО.