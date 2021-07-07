В среду, 7 июля, в городе Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Volkswagen Tiguan", который ехал на закругленном участке дороги, слетел в обрыв. В машине находились четыре человека. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

"7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП… Предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков", - рассказали в полиции.

На место происшествия прибыли правоохранители, они устанавливают возраст и место проживания погибших.

Напомним, мы рассказывали, что днем ранее в Яремче также произошла смертельная авария. На трассе Н-09 Volkswagen Touareg столкнулся с мотоциклом, которым управляла 32-летняя жительница Киева. От полученных травм она скончалась на месте аварии. Водителя авто, который был пьян, задержали правоохранители.

Также "Страна" сообщала, что в смертельном ДТП на улицах Днепра погибла девушка, еще пять человек пострадали.