Печерский райсуд Киева решил продлить до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев – до 11 ноября - срок досудебного расследования по этому делу", - сказали в Офисе генпрокурора.

Как сообщили в ведомстве, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначено на 8 июля.

Адвокат Виктора Медведчука Камиль Кирпичев заявил в комментарии "Стране", что суд продлил срок следствия за 10 минут, без Медведчука и его защитников.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, прокуратура должна была подать ходатайство о продлении домашнего ареста не позднее 10 дней до окончания срока, то есть до 29.06.2021.

Но до этого ещё нужно было продлить срок следствия. Срок досудебного расследования свыше 3 месяцев продлевает следственный судья. У судьи было трое суток на рассмотрение. Ходатайство о продлении срока следствия было внесено в понедельник, то есть 05.07.2021. Вчера следственный судья назначил заседание на 15:00, а вызовы поступили стороне защиты только в 18:45.

Сегодня судья назначил заседание на 13:00, а повестку о вызове прислали в 12:12. Мы явились в течении часа, что является очень неплохим результатом, то есть к 13:15.

Но к этому времени следственный судья рассмотрел ходатайство о продлении срока следствия до 6 месяцев и удовлетворил его. То есть менее, чем за 15 минут судья изучил 7 томов материалов.

Сторона защиты усматривает в этом оказание давления на суд со стороны правоохранительных органов.

Любой адвокат знает, что следственный судья ну никак не может за 15 минут провести процесс и изучить 7 томов.

В 13:20 помощник судьи уже вынес решение. Сегодня прокуроры, продлив срок следствия внесли ходатайство о продлении срока домашнего ареста.

То есть вместо того, чтобы заблаговременно, за 10 дней внести ходатайство и дать следственному судье рассмотреть его в течении трех суток, прокуроры внесли ходатайство за 2 дня до окончания срока. Это трудно как то объяснить, ведь это уголовное дело расследует группа из 49 следователей и 17 прокуроров".

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В отношении Виктора Медведчука суд избрал меру пресечения в круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о деле Виктора Медведчука.