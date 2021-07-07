Венгрия передумала закрывать два пункта пропуска на границе с Украиной до августа и открыла их уже сегодня

Утром в среду, 7 июля, венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш", расположенные на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники попросили украинцев, планирующих пересекать границу с Венгрией, учесть, что пропуск осуществляется в пункте "Косино - Барабаш" с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени) и в пункте "Звонково - Лонья" с 08:00 до 19:00 (также по киевскому времени).

Напомним, в четверг, 1 июля главное управление Полиции Венгрии сообщило о временном ограничении пропуска на свою территорию через украинскую границу в этих пунктах пропуска с пятницы, 2 июля. При этом ограничения должны были действовать до 30 июля. Причиной такого решения называлась необходимость сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Все остальные пункты пропуска на тот момент продолжали работу.

Тем временем украинцы, которые пытаются пересечь российско-украинскую границу через пункт "Гоптовка" в Харьковской области вынуждены стоять в очередях по 8 часов. В причинах этого ранее разбиралась "Страна".