В зоне проведения ООС на Донбассе 5 июля скончался житель 43-летний военнослужащий Владимир Рыбачук родом из Винницкой области. До участия в военных действиях мужчина жил в селе Белый Камень Чечельницкого района, сообщается на сайте Винницкой ОГА.

Известно, что Владимир Рыбачук 15 сентября 2016 пошел на военную службу по контракту.

"Он принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ", - говорится в сообщении.

Причина смерти военнослужащего не называется.

Напомним, в понедельник, 5 июля, на Донбассе в очередной раз был нарушен режим прекращения огня. В результате обстрела позиций ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Ранее "Страна" писала о том, что ВСУ заявили о 26 нарушениях режима тишины на Донбассе, а в Донецке в обстрелах обвинили украинских военных.

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