Литва построит на границе с Беларусью заграждение и отправит к границе дополнительные войска, это связано в увеличением количества нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом премьер-министр страны Ингрида Шимоните объявила в среду, 7 июля, пишет 15 min.

"Мы рассматриваем сам процесс как гибридную агрессию, которая направлена ​​даже не против Литвы, а против всего Европейского Союза в целом, которая, видимо, основана на принципиальной позиции ЕС и Литвы по поводу фальсификации результатов выборов и подавления гражданского общества... санкций", - заявила премьер-министр.

По ее словам, институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации нелегальных потоков мигрантов и специально создают условия для пересечения границы мигрантами.

"В этом мы видим цель нанести ущерб нашему государству, дестабилизировать ситуацию", - сказала Шимоните.

Глава литовского правительства рассказала, что на границе с Беларусью будет построена дополнительная физическая преграда и увеличено количество войск. При этом стрелять армия не будет.

По ее словам, мигрантов часто вводят в заблуждение рассказы о том, что попасть в ЕС очень легко - достаточно заплатить крупную сумму денег. Большой процент людей продает все, что у них есть.

"Начнется установка дополнительного физического барьера, разделяющего Литву и Беларусь. Это станет знаком и сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции", - рассказала премьер-министр.

При этом она уточнила, что речь идет не о "каменной стене или какой-то железной стене". Будет установлено заграждения на манер гармошки, которое используют военные.

Напомним, 2 июля Литва объявила в стране экстремальную ситуацию из-за большого количества нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Ранее о планах построить стену на границе говорил глава МВД Литвы Агне Билотайте. Согласно данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.