Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, утвердил порядок предоставления декретного отпуска в Украине. Согласно документу, отпуск по уходу за малышом может взять мать, отец, а также совершеннолетний родственник одинокой матери.

Согласно документу, в Украине вводится новый вид отпуска - оплачиваемый работодателем 14-дневный отпуск (без учета праздничных и нерабочих дней) при рождении ребенка. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения малыша. Также в документе сказано, что такой отпуск не подлежит денежной компенсации.

Право на отпуск имеет:

мужчина, чья жена родила;

отец ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно;

бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

В документе также сказано, что бабушка или дедушка (другой совершеннолетний родственник) ребенка, отец/мать которого являются одинокими, при подаче заявления на отпуск должны предъявить свидетельство о рождении ребенка, а также заявление одинокого отца/матери.

В случае рождения двух и более детей одновременно продолжительность отпуска не увеличивается.

Напомним, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предоставляет равные права в получении отпуска по уходу за ребенком для матерей и отцов.

Также мы рассказывали, как оформить документы на декретный отпуск, если его берет не мама.