Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президентская партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Арахамия сообщил, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, так как "их девизом является служение народу".

По мнению главы фракции "Слуга народа", нужно перенимать опыт Коммунистической партии Китая, которая представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших деревень до крупных городов.

Давид Арахамия заявил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию.

Китай, по словам Арахамии, является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны. Кроме того, по его мнению, КНР представляет интерес для многих украинских туристов. Сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, чтобы сделать поездки в Китай более удобными.

Напомним, в этом году Коммунистической партии Китая исполнилось сто лет. "Страна" писала о том, как родилась, взяла власть и сделала из Китая сверхдержаву самая сильная партия мира.

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