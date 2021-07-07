Печерский райсуд Киева арестовал главу правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандру по делу о поставках некачественной техники в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований в среду.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и удовлетворил его в полном объеме, избрав Шандре меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Напомним, в апреле ГБР провело обыски на заводе "Кузня на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "Богдан Моторс". Первый до недавних пор принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, второй - его бизнес-партнеру Олгеу Гладковскому (Свинарчуку).

В начале июля ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Они подозреваются в сговоре и организации поставок в ВСУ в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Ранее суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о поставках некачественной военной техники в ВСУ. Суд арестовал под залог одного из экс-директоров департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ. Экс-чиновника арестовали на 2 месяца, но он может выйти на свободу, внеся около 475 млн гривен залога.