На парламентских выборах лидировала бы партия "Слуга народа". Фото: "Страна"

Если бы выборы депутатов в Верховную Раду Украины проходили на ближайшей неделе, больше всего голосов набрала бы партия "Слуга народа" (23%) с разрывом в 5% на втором месте идет "Оппозиционная платформа - За жизнь." (18%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Две другие партии, "Батькивщина" и "Европейская солидарность", как и в мае занимают третью позицию с 14% в каждой. Из всех других партий пятипроцентный барьер в абсолютных показателях преодолевает только "Сила и Честь" (6%).

Социологи заметили, что партию Зеленского "Слуга народа" в основном поддерживает молодежь, респонденты в возрасте 18-24 лет. При этом старшое поколение, украинцы от 55 лет, чаще выбирают "Оппоплатформу".

В то же время в восточных регионах "Слуга народа" уже вдвое уступает "ОПЗЖ" - 15% против 30%.

Опрос проводился 18-28 июня методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR". Социологи опросили 2400 респондентов возрастом от 18 лет и старше, проживающих в разных регионах Украины, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

 

Если бы парламентские выборы проходили сейчас, самую большую поддержку получили бы "Слуги народа". Скриншот соцопроса

Если бы парламентские выборы проходили сейчас, самую большую поддержку получили бы "Слуги народа". Скриншот соцопроса

Если бы парламентские выборы проходили сейчас, самую большую поддержку получили бы "Слуги народа". Скриншот соцопроса

Если бы парламентские выборы проходили сейчас, самую большую поддержку получили бы "Слуги народа". Скриншот соцопроса

Напомним, в марте "Слуга народа" и ОПЗЖ лидировали в рейтинге партий, а разрыв между ними был менее 2%.

Также сообщалось, что в апреле "Слуга народа" и "Оппоплатформа" возглавили новый рейтинг партий в Украине.

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