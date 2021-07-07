Если бы выборы депутатов в Верховную Раду Украины проходили на ближайшей неделе, больше всего голосов набрала бы партия "Слуга народа" (23%) с разрывом в 5% на втором месте идет "Оппозиционная платформа - За жизнь." (18%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Две другие партии, "Батькивщина" и "Европейская солидарность", как и в мае занимают третью позицию с 14% в каждой. Из всех других партий пятипроцентный барьер в абсолютных показателях преодолевает только "Сила и Честь" (6%).

Социологи заметили, что партию Зеленского "Слуга народа" в основном поддерживает молодежь, респонденты в возрасте 18-24 лет. При этом старшое поколение, украинцы от 55 лет, чаще выбирают "Оппоплатформу".

В то же время в восточных регионах "Слуга народа" уже вдвое уступает "ОПЗЖ" - 15% против 30%.

Опрос проводился 18-28 июня методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR". Социологи опросили 2400 респондентов возрастом от 18 лет и старше, проживающих в разных регионах Украины, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Напомним, в марте "Слуга народа" и ОПЗЖ лидировали в рейтинге партий, а разрыв между ними был менее 2%.

Также сообщалось, что в апреле "Слуга народа" и "Оппоплатформа" возглавили новый рейтинг партий в Украине.