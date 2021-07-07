В среду, 7 июля, Кабинет министров Украины во время своего заседания принял решение о ряде кадровых изменений. Правительство назначило победителем конкурса Захарина Сергея Владимировича на должность Государственного секретаря Министерства образования и науки.

Также Кабмин назначил победителем конкурса Ивко Андрей Владимирович на занятие должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор".

В ходе заседания также Кабмин согласовал освобождение Бойчука Андрея Михайловича от должности председателя Ивано-Франковской ОГА и назначение на эту должность Онищук Светланы Васильевны. А Куцевол Анатолий Анатольевич определен победителем конкурса на занятие должности заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров.

Кабмин уволил

Дуля Ярема Николаевича с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины;

Костюка Сергея Николаевича от должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;

Почтарева Андрея Александровича от должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кабмин назначил

Дуля Ярема Николаевича Государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики Украины;

Почтарева Андрея Александровича государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины

Также правительство продлило выполнения обязанностей заместителя министра-торгового представителя Качкой Тарасом Андреевичем.

Кроме того Кабмин возложил временное исполнение обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Крамаренко Евгения Григорьевича.

Также Кабинет министров согласовал назначение Авраменко Павла Викторовича исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества "Киев Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта".

Кабмин согласовал временное возложение исполнения обязанностей генерального директора государственного предприятия "Угольная компания" Краснолиманская "Галушка Николая Николаевича.

Кабмин согласовал

освобождение Яцишена Анны Анатольевны с должности председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области;

назначение Самокиша Василия Петровича главой Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области;

назначение Варчука Сергея Георгиевича заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации;

назначение Кулика Павла Николаевича заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.

Напомним, 21 мая Кабинет Министров Украины назначил временным руководителем "Укравтодора" первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина. Он сменил Александра Кубракова, которого ранее назначили министром инфраструктуры вместо.

Также мы рассказывали, что Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.