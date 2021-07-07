На заседании в среду, 7 июля, Кабинет министров Украины одобрил санкции против Беларуси. Ограничительные меры хотят ввести в отношении лиц "причастных, в частности, к репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержаниям, в том числе граждан Украины". Теперь в течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО.

Кабмин предлагает СНБО ввести персональные специальные экономические и другие санкцие к физическим лицам Республики Беларусь на три года.

Проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

В проекте постановления указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины.

Напомним, ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что ведомство подготовило пакет санкций против Беларуси и передало его на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.